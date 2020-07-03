Tavşanlı'da yaşlı kadını dolandıran iki zanlı Ankara'da yakalandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Fatma Yavuz'u (82) telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtarak 40 bin TL nakit para ve ziynet eşyalarını alan 2 şüpheli, Ankara'da yakalandı.

Verilen bilgiye göre, Tavşanlı Yeni Mahalle'de oturan Fatma Yavuz'u telefonla arayan 2 şüpheli, kendilerini polis olarak tanıtıp, 'İsminiz FETÖ olaylarına karıştı. Şimdi kapınıza gelen polise evde bulunan paraları ve altınları teslim edin. Paraların numaralarını aldıktan sonra geri vereceğiz" dediler. Yavuz, kapıya gelen şüphelilere ilk önce altınları vermek istemedi. Ancak şüpheliler dışarda ekip aracı olduğunu belirtip kendisini tehdit etmesi üzerine 40 bin nakit para,10 tam altın,3 çeyrek altın, 2 burma bileziğini verdi.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Fatma Yavuz polise başvurdu. Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, Yavuz'un evinin bulunduğu bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelilerin 10 ACK 63 plakalı araçla kaçtığını belirledi. Plaka tanıma sisteminden Ankara girişinde olduğu tespit edilen şüphelilerin bulunduğu araç durduruldu. Araçtaki Halil A. ve Adnan M. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 10 büyük altın, 2 burma bilezik, 1 çeyrek altın ve 7 bin 320 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan Halil A. ve Adnan M. Tavşanlı'ya gönderildi.