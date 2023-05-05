Tavşanlı'da "Yetim" konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde " Yetim" konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler çeşitli hediyelerle ödüllendirildiler.

Tavşanlı ilçesinde Moymul Ortaokulu öğrencileri arasında "Yetim" Konulu kompozisyon yarışması düzenlendi. "İyilikte Yarışan Sınıflar Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var" Projesi çerçevesinde gerek harçlıkları gerek aile iş yerlerinde elde ettikleri gelirleri, bağışlayarak örnek davranışlar sergileyen, 8 yetime destek olan Moymul Ortaokulu öğrencileri kompozisyon yarışması ile de dereceye girerek çeşitli hediyeler ile ödüllendirildiler.

Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası'nın da destekleriyle düzenlenen kompozisyon yarışmasının Moymul Okulu bahçesinde düzenlenen ödül törenine Tavşanlı Milli Eğitim Müdürlüğü Şube müdürleri ve Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi katılım sağladı. Yarışma birincisi Kerem Karaca'ya tablet ödülünü Ticaret ve Sanayi Odası başkan vekili Mehmet Sözer verirken, yarışma ikincisi Nilüfer Melis Baykal'a akıllı saat ödülünü İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Akay, yarışma üçüncüsü Muhammed Hüseyin İyi Çalışkan'a da akıllı bileklik ödülünü şube müdürü Sedat Koca takdim etti. Katılımcılar öğrencileri örnek davranışları vesilesiyle tebrik ettiler.