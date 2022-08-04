Tavşanlı'da Yörük Türkmen Şenliği

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirilecek olan Yörük Türkmen Şenliğine, Ertuğrulgazi Yörük ve Türkmenler Dernek Başkanı İsmail Durkun tarafından tüm halk davet edildi.

Şaban Dede Mesire Alanı'nda 7 Ağustos Pazar günü Yörük ve Türkmen Şenliği düzenlenecek.

Etkinlikler öğlen Kortej Yürüyüşüyle başlayacak, 17:00'ye kadar çeşitli etkinlikler ve Konserlerle devam edecek.

Tavşanlı Ertuğrulgazi Yörük ve Türkmenler Dernek Başkanı İsmail Durkun yapmış olduğu açıklamada belediye ile işbiriği halinde çok farklı bir etkinlik olacağını ifade ederek şunları söyledi; “Ülkemizin dört bir tarafından konuklarımız olacak, hatta Ülkemiz dışından da misafirler bekliyoruz. Emel Örgün, Fatoş Kadıoğlu, İsmail Erçek, Kemal Özgün, Ahmet Taş, Sebile Eke, Hüseyin Demir, Osman Demiröz gibi birbirinden değerli sanatçılarımız da yer alacağı şölenimize herkesi bu etkinliğimize bekliyoruz” dedi.