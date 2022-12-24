İhlas Haber Ajansı

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Tavşanlı'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 4 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 4 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı Çevre Yolu'nda meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı'nın Durak Mahallesi'nden Tunçbilek beldesi istikametine gitmekte araçlar, Emet Kavşağı'nda çarpıştı.


Kazada, Erol D. ismindeki çocuk hafif yaralanırken 4 otomobilde maddi hasar meydana geldi.


Yaralı çocuk, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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