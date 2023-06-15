Tavşanlı'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Balıkesir karayolu 1. kilometrede bulunan Balıkesir köprüsü trafik ışıklı kavşakta meydana geldi. Harmancık ilçesinden Tavşanlı istikametine gitmekte olan araçlar, Emet - Domaniç yol ayrımında çarpıştı. Kazada aynı istikamete giden Ali Rıza K. idaresindeki 43 UL 759 plakalı otomobil, Kemal D. idaresindeki 34 ZS 3365 plakalı otomobil, Tuncay Ö. idaresindeki 43 DH 915 plakalı otomobil, Ali Y. idaresindeki 41 AHU 379 plakalı kamyonet N.Y. idaresindeki 26 AFI 753 plakalı araçlar zincirleme kazaya karıştı.

Kazaya karışanların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 26 plakalı araç sürücüsü N.Y. ve yanında bulunan S.T. yaralanırken 5 araçta maddi hasar meydana geldi. 112 acil servis ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.