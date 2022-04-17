İhlas Haber Ajansı

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Tavşanlı'daki ev yangını korkuttu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Akçaşehir köyünde, iftara yakın Murat Çetin'e ait evin çatı katında yangın çıktı.


Durumun bildirmesi üzerine olay yerine Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışması sonrası evde maddi hasar oluştu.


Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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