Tavşanlı'daki kazılarda 3 bin 300 yıllık mühür ve hançer gün yüzüne çıkartıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde geçtiğimiz yıl açılmaya başlayan ve yaklaşık 8 bin yıllık geçmişe sahip Tavşanlı Höyük'teki kazı çalışmalarında, 3 bin 300 yıllık mühür ile hançer ortaya çıkarıldı.

Tavşanlı höyükteki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) iş birliğiyle "Cumhurbaşkanı Kararlı Kazı" statüsünde yürütülüyor. BŞEÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan başkanlığında geçen ay başlayan yeni dönem kazı çalışmalarında, 3300 yıllık benzersiz mühür ile Miken kılıçlarını anımsatan hançer bulundu. Çıkarılan tarihi eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı. Önümüzdeki günlerde yapılacak kazı çalışmalarında, çok sayıda yeni arkeolojik bulgulara ulaşılacağı tahmin ediliyor.