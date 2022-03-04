İhlas Haber Ajansı

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Tavşanlı'daki yangın korkuttu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 3 katlı binanın alt katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 3 katlı binanın alt katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Sadık Penbe Caddesi'nde, bir binanın alt katında İ.A.'ya ait mobilya tamir bakım üzerine çalışan işyerinde yangın çıktı. Çevreden vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıkış sebebi henüz belli olmazken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kısa sürede söndürüldü.


Yaklaşık yarım saat süren söndürme çalışması sonrası işyerinde maddi hasar oluştu.


Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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