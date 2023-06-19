Tavşanlı'daki yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir bina çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Hanımçeşme Mahallesi Mevlana Sokakta, 3 katlı bir binanın birinci katında M.Y.'ye ait evde yangın çıktı. Komşuların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı tahmin edilen yangın itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı, elektrik şirketinin de güvenlik nedeniyle binanın elektriğini kestiği ve yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışması sonrası evde maddi hasar oluştu.

Yangında üst katta bulunan ve dumandan etkilenen O.Y. ise,112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.