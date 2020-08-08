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Tavşanlı'daki yangında 10 hektarlık alan zarar gördü

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 10 hektarlık alan zarar gördü.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 10 hektarlık alan zarar gördü.


Tavşanlı ilçesi Ali köy yakınlarındaki ekili alan ve ormana ait bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Tavşanlı Belediyesi itfaiye arazözleri, Eti Gümüş Maden Şirketi,Yılmazlar Madencilik ve köylülerin yardımı ile yangın kısa sürede daha fazla büyümeden söndürüldü.


Kısa sürede söndürülen yangında, yaklaşık 10 hektar ekili alan ve kısmen bozuk ormanlık alan zarar gördü.

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