Tavşanlı'daki Yörük Şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Kayı Boyu Yörük Türkmen Derneği tarafından 'Bahar Şenliği' düzenledi.

Tavşanlı Kayı Boyu Yörük ve Türkmen Derneği Başkanı İsmail Durkun'un organize ettiği Şaban Dede Mesire Alanı'ndaki etkinlik rekli görüntülere sahne oldu.

Tavşanlı Kayıboyu Ertuğrul Gazi Yörük ve Türkmenler Derneği tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen 'Yörük Şenliği'ne binlerce vatandaş iştirak etti.

Yetiş Fidan'ın sunuculuğunu yaptığı etkinlikte düğün ve televizyon programlarıyla tanınmış yerel sanatçılar İsmail Erçek, Fatoş Kadıoğlu ile Osman Demiröz sahne aldı. İzmir Yörükler Derneği Halk Oyunları ekibinin de gösteri yaptığı programa Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler'de katıldı.

Başkan Güler burada yaptığı konuşmada birlik beraberlik mesajları verdi. Başkan Güler "Burada yaşanan beraberliğin bir anlamı var. Egemenlere karşı dik duruşun, 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatan toprağını koruma konusunda askere ihtiyaç duyulmadan 80 milyonun tek yürek olabileceğinin anlamını taşımaktadır. Güneş batarken ay doğsun üzerimizdeki aydınlık hiç bir zaman eksik olmasın diyen, yüksekleri hedeflerken kendisine kartalı rehber edinen, doğanın her türlü zorluğu karşısında canlılara ve çevreye saygılı olan yörüklere selam olsun. Böylesi sosyal etkinlik ve birliktelikler bizim için çok önemlidir. Bu organizasyona her zaman destek vereceğiz. Baharın başlangıcında Allah huzur ve mutluluğumuzu bozmasın" diye konuştu.

Dernek başkanları Belediye Başkanı Mustafa Güler'e plaket sunarak desteklerinden ötürü tüm yörükler adına teşekkür etti.

Ak sakallıların meclis başkanı Niyazi Çapa'nın ilan etmesi ile Süleyman Karakoç ilk Bey seçilerek 1 yıllığına Tavşanlı Türkmen ve Yörüklerinin Bey'i oldu.

Etkinliğe Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Davut Efe, birçok illerden gelen Yörük ve Türkmen Dernekleri katıldı.

Ayrıca düzenlenen etkinlikte Kütahya Mehteran takımı, Tavşanlı Atlı Spor Kulübü ile Tavşanlı Enduro ekibi de renk kattı.