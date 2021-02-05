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Tavşanlı'dan Boğaziçi eylemcilerine tepki

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Kardeşlik ve Yardım Platformu, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olaylar ile ilgili açıklama yaptı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kardeşlik ve Yardım Platformu, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylar ile ilgili açıklama yaptı.


Ortak basın açıklamasını İlim Yayma Cemiyeti Tavşanlı Şube Başkanı Talha Kılınç okudu. Kılınç, "Bilim, teknik ve hizmet üretilmesi gereken yerlerde, inanç eşkiyalığı yapılması malesef ders çıkarılması gereken ayrı bir nokta olarak temayüz etmektedir. İnsanlığın ilk mabedi, yeryüzündeki tevhidin simgesi, kıblemiz Kabe-i Muazzama'ya karşı gerçekleştirilen hiçbir saygısızlık kabul edilemez. Bu çirkin hadise, sapkın zihniyetlerin içinde bulunduğu gafletin önemli bir delilidir. Beytullah'a, mukaddesatımıza yapılan bu saldırılara alışmayacağız, meşru görmeyeceğiz, kabul etmeyeceğiz ve her daim karşısında olacağız biiznillah. Tüm bu saldırılar karşısında âlem-i İslam'ın da, devletimizin de, güvenlik güçlerimizin de her zaman yanındayız, duacısıyız" dedi.


Basın açıklamasının ardandan toplu olarak dua edildi.

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