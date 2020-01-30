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Tavşanlı'dan Elazığ'a 5 tır kömür

Kütahya’nın Tavşanlı İlçesinde Kızılay Şubesi tarafından hazırlanan kömür tırları Elazığ’a gönderildi.

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesinde Kızılay Şubesi tarafından hazırlanan kömür tırları Elazığ'a gönderildi.


Kızılay Tavşanlı Şubesi'nin organizesi ile kömürler bölgeye ulaştırılmak üzere Tavşanlı'dan yola çıktı. Evleri yıkılan ve soğuk kış şartlarında yaşamlarını sürdürmeye çalışan depremzedeler için Kızılay Tavşanlı Şubesi de harekete geçti.


Türk Kızılayı Tavşanlı Şubesi Başkanı Mümtaz Serdaroğlu, depremzedelerin soğuk hava koşullarında mağduriyet yaşanmaması için ellerinden gelen gayretleri gösterdiklerini ifade etti. Serdaroğlu, "Türk Kızılayı olarak Tavşanlı halkımızın ve diğer bağışçılarımızın yaptığı bağışlarla kömür memleketindeyiz. Orada yakın mesafede Türk Kızılayı gerek beslenme ve gerek barınma ihtiyaçlarını AFAD ile yapmaktalar. Malum, Elazığ ve Malatya bölgesi soğuk hava şartları var. Bizler de bölgemizden kömür göndermeye karar verdik. Şu anda birinci ve ikinci tırlar yola çıktı . Birkaç gün içerisinde toplamda 5 tır kömür göndermiş olacağız. Tüm bağışçılarımıza da ayrıca çok teşekkür ederiz" dedi.


Şoför Celil Ay, "Depremzede kardeşlerimiz için yaklaşık bin 200 kilometre yol kat ederek kömürleri ulaştırmak için yola çıkıyoruz" diye konuştu.

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