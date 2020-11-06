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Tavşanlı'dan İzmir'e yardım tırı

İzmir’de 6,6 şiddetinde meydana gelen depremde mağdur olan vatandaşlar için Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden yardım malzemelerinin bulunduğu tır yola çıktı.

İzmir'de 6,6 şiddetinde meydana gelen depremde mağdur olan vatandaşlar için Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden yardım malzemelerinin bulunduğu tır yola çıktı.


Tavşanlı'da Kütahya Valiliği, Kaymakamlık ve Belediye tarafından, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden AFAD koordinesinde düzenlenen yardım kampanyasında toplanan içerisinde 5 kilogram pirinç, 2,5 kilogram bulgur, 2,5 kilogram kuru fasulye, 2,5 kilogram mercimek, 5 litre Ayçiçek yağı, 0,8 kilogram domates salçası, 5 kilogram şeker, 0,5 kilogram tuz, 1 kilogram un ve 2 kilogram çayın bulunduğu gıda paketleri ile battaniyelerin yüklü olduğu yardım tırı İzmir'e gitmek üzere dualarla yola çıktı.

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