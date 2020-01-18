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Tavşanlılı Fevzi Kır, Hindistan Uçurtma Festivali'ne katıldı

Kütahya’nın Tavşanlı İlçesi Doğa Sporları Kulübü üyesi Fevzi Kır Hindistan’da Uçurtma Festivali’ne katıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesi Doğa Sporları Kulübü üyesi Fevzi Kır Hindistan'da Uçurtma Festivali'ne katıldı.


Fevzi Kır, kendi el emeği ile yaptığı uçurtmaları uluslararası düzeyde sergileyerek hem ülkemizi temsil etti, hem de Türk tasarımlı uçurtmalarıyla ilgi odağı oldu.


Kır, "Hindistan'nın Gucarat eyaletindeki Ahmedabad kentinde kışa veda etmek için her yıl Ocak ayında uçurtma festivali düzenleniyor. Bu uçurtma festivali geleneğini devam ettirmek için okul ve iş yerleri tatil ediliyor. Dünya'nın en büyük uluslararası uçurtma festivallerinden birisi olan ve bir çok ülkeden Uçurtmacılar katılıyor. Biz de bu festivale Martı Uçurtma Kulübü Üyeleri ile katılarak ülkemizi temsil ettik" dedi.

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