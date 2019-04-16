Tavşanlılı genç, Kick Boks Uluslararası Turnuva'dan madalya ile döndü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Şakir Mert Elitok, Antalya'da düzenlenen ve 25 ülkeden yaklaşık 5 bin sporcunun katıldığı Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'ndan derece ile döndü.

Antalya'da bu yıl dördüncüsü gerçekleşen Uluslararası düzeydeki turnuvaya 91 kiloda ağır siklet gençler kategorisinde katılan Elitok, üçüncü olarak başarı elde etti.

Derece yapan sporcu Şakir Mert Elitok, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğayı okul müdürü ile birlikte makamında ziyaret etti.

Üçüncülük madalyası alan Elitok, "Turnuvaya 4 aylık yoğun bir antrenman temposu ile hazırlandım. Farklı ülkeler ve illerimizden çok sayıda sporcunun katıldığı yarışmada terimin son damlasına kadar mücadele ederek üçüncülük madalyası ile döndüm. Çalışmalarıma bundan sonra da ara vermeden devam edeceğim" diye konuştu.