İhlas Haber Ajansı

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Tavşanlılı küçük okçu Türkiye ikincisi oldu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden Arda Yılmaz Türkiye ikincisi oldu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Arda Yılmaz Türkiye ikincisi oldu.


Okul sporları çerçevesinde Tavşanlı ilçesinden 8 sporcu Afyonkarahisar'da Geleneksel Türk Okçuluğu şampiyonasına katıldı.


Türkiye geneli bin 800 sporcunun katıldığı müsabakalarda Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Arda Yılmaz, gösterdiği başarılı performans ile küçük erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.


Yarışmalar sonunda Arda Yılmaz gümüş madalya ile ödüllendirildi.


Yılmaz, okçuluk antrenörü Rıdvan Karaboğa ve kulüp arkadaşları ile yeni yarışmalara hazırlanıyor.

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