Tavşanlılı öğrenciler kitaplarını Vali Ali Çelik'e takdim ettiler

Vali Ali Çelik'i makamında ziyaret eden okul öğrencileri Rukiye Şahin ve Rümeysa Bilgili, Tarih Öğretmeni Mesut Kocaman danışmanlığında hazırlanan “Gençlerin Işığında Tavşanlı Tarihi” ve “Tavşanlı Mevlevihanesi” adlı kitapları Vali Çelik'e takdim ettiler.

Öğrencilerin projeyle bir bilim insanı gibi araştırma yaparak yeni bilgiler ortaya koyduğunu ve bu bilgileri bilim dünyasına sunduğunu söyleyen İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, tüm çalışmaların kitaplaştırıldığını söyledi.

Öğrencileri tebrik eden Vali Çelik, başarılarının daimi olmasını diledi.