Tavşanlılı Okçular, Konya'da madalya peşinde

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden okçular Konya'da düzenlenecek açık hava puta koşusu Türkiye Şampiyonası için yola çıktılar.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun 21-23 Ekim tarihlerinde Konya'da düzenleyeceği Minikler, Yıldızlar, Gençler açık hava puta koşusu Türkiye Şampiyonası ve hava koşusuna 10 minik kemankeş katılıyor.

Daha önce İzmir'de düzenlenen Şampiyona'da Murat Efe Akkaya ve Ebrar Koçyiğit Türkiye 4.'sü olarak müsabakayı tamamlamışlardı.