İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tavşanlılı olta balıkçısı birinci oldu

Kütahya Tavşanlılı olta balıkçısı, Eskişehir’de düzenlenen ’balık tutma yarışması’nda birinci oldu.

Kütahya Tavşanlılı olta balıkçısı, Eskişehir'de düzenlenen 'balık tutma yarışması'nda birinci oldu.


Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın içinden geçtiği Aydın Arat Parkı'nda çadır kuran balık tutkunları düzenlenen yarışma ile kıyasıya yarıştılar.


Türkiye'nin birçok ilinden gelen 95 yarışmacı, en büyük ve en ağır balığı tutmak için Porsuk Çayı'na olta attı.


En büyük balık tutma yarışmasında 36 cm tatlı su kefali yakalayan Tavşanlılı balıkçı Burak Bulut birincilik ile ilçeye döndü.


Yarışmada birinci olan Tavşanlılı yarışmacı Burak Bulut, "Düzenlenen tatlı su kefali avı yarışmasında en büyük balık kategorisinde 1. lik nasip oldu. Bu sene kefalden yana çok şansım yoktu aslında. Ama yarışmada şansım yaver gitti. Yarışmada herşey çok güzeldi ve dolu dolu bir organizasyon oldu. Herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.


Yakalanan balıklar, boy ve ağırlık ölçümlerinin ardından sürdürülebilir balıkçılığın devamı için yeniden Porsuk Çayı'na bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.