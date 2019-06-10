Tavşanlılı olta balıkçısı birinci oldu

Kütahya Tavşanlılı olta balıkçısı, Eskişehir'de düzenlenen 'balık tutma yarışması'nda birinci oldu.

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın içinden geçtiği Aydın Arat Parkı'nda çadır kuran balık tutkunları düzenlenen yarışma ile kıyasıya yarıştılar.

Türkiye'nin birçok ilinden gelen 95 yarışmacı, en büyük ve en ağır balığı tutmak için Porsuk Çayı'na olta attı.

En büyük balık tutma yarışmasında 36 cm tatlı su kefali yakalayan Tavşanlılı balıkçı Burak Bulut birincilik ile ilçeye döndü.

Yarışmada birinci olan Tavşanlılı yarışmacı Burak Bulut, "Düzenlenen tatlı su kefali avı yarışmasında en büyük balık kategorisinde 1. lik nasip oldu. Bu sene kefalden yana çok şansım yoktu aslında. Ama yarışmada şansım yaver gitti. Yarışmada herşey çok güzeldi ve dolu dolu bir organizasyon oldu. Herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Yakalanan balıklar, boy ve ağırlık ölçümlerinin ardından sürdürülebilir balıkçılığın devamı için yeniden Porsuk Çayı'na bırakıldı.