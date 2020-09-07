Tavşanlı'nın Kuruçay beldesi Güzelyurt mahallesi doğal gaza kavuştu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kuruçay Beldesi Güzelyurt Mahallesi doğal gaza kavuştu.

Korona Virüs nedeniyle tedbirlere uyularak gerçekleştirilen törenle doğal gaz Güzelyurt Mahallesinde verildi.

Düzenlenen törende AK Parti İlçe Başkanı Bilal Kıyak, AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler ile AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdusever birer konuşma yaptı.

Ak Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "Doğal gaz'da Kütahya'mızda ulaşılmayan nokta sayısı çok azdır diye düşünüyorum. Türkiye'de 1960'lı yıllarda kömür ile başlayan enerji seferberliği yaklaşık 1987'ye kadar kömürle devam etti. 1987 yılında ilk defa doğal gaz ile tanıştık. Sizler de biliyorsunuz ki şu anda yüzde doksan dokuz doğal gazda dışarıya bağımlıyız. Ama en son bulunan Karadeniz'deki yatak kaynakla birlikte inşallah bizim bu bağımlılığımız ciddi manada azalmaya başlamış oldu. Yaklaşık 32 yıl boyunca enerji ihtiyacımızın yüzde yirmisi bu kaynaktan sağlanmış olacak. Enerji bakanımızında söylediği gibi bu bir başlangıç. Çok yakın zamanda Trakya'da, Karadeniz'deve Doğu Akdeniz'de yapılan sondaj çalışmalarının verim verebileceğini düşünüyorum ve bunun sonunda da doğal gazda kendi kendimize yeter hale geleceğiz" diye konuştu.

Programa çok sayıda davetli katıldı, maske ve mesafeye dikkat edildi. Kurban kesimi sonrası yapılan dua sonrasında protokol üyeleri tarafından temsili kurdele kesimi ile doğal gaz açılışı gerçekleşti.