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Tavşanlı'nın Tepecik beldesinde kısmen karantina

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde, korona virüs (Covid-19) vakalarının artması nedeniyle Orta Mahalle karantinaya alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde, korona virüs (Covid-19) vakalarının artması nedeniyle Orta Mahalle karantinaya alındı.


Tepecik beldesinde pandemi sürecinde vakaların artması nedeniyle Orta Mahalle Tavşanlı İlçe Jandarma ekipleri tarafından şeritle kapatıldı. Mahalle giriş çıkışları yasaklanırken belediye hoparlöründen ve Jandarma araçları megafonları ile sokağa çıkılmaması uyarıları sık sık yapıldı.

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