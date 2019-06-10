Tavşanlı'ya lisans ve yüksek lisans müjdesi

Yapılan açıklamaya göre; Fakültenin akademik ve idari personelinin yaptığı ön çalışmaların ardından Yükseköğretim Kuruluna yapılan başvurular üzerine kurul tarafından, Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi bölümünün açılmasına ve Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde açılacak Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Tezli Yüksek Lisans bölümünün derslerinin Tavşanlı'da verilmesine izin verildi.

Son zamanlarda büyük projelere imza atan ve dünyanın birçok ülkesinden üniversite Rektörlerini Kütahya'da ve Tavşanlı'da bir araya getiren fakülte, imzalanan iş birliği protokollerinde önemli roller üstlenerek Üniversitenin "Değer Katan Üniversite" anlayışına büyük katkı sunduğu belirtildi.

4 yıllık eğitim veren Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesinin mezun olacak öğrencilerinin yanında, Türkiye'nin dört bir tarafından gelecek turizm mezunu adaylar için Sosyal Bilimler Enstitümüz bünyesinde açılacak Turizm ve Otel İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programının derslerinin de Tavşanlı'da verilecek olmasıyla fakülte, geçmişteki başarılarını perçinlemiş ve yürüttüğü projelerden birini daha gerçekleştirmiş oldu.

Öte yandan bu gelişme hem fakülte, hem de Tavşanlı ilçesi açısından sosyal ve ekonomik yönden büyük bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

“Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesine yeni bölüm”

Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Bülent Cırık, Fakültede yeni Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü açıldığını belirterek, Fakülte bünyesinde faaliyetine devam eden Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik bölümünün yanında akademisyen eksiğinin giderilerek bu yıl öğrenci alımına başlayacak Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümüne 30 öğrenci kabul edeceğini söyledi.

Cırık, “Bu güne kadar, Rektörümüz Prof. Dr. Remzi Gören'in, Tavşanlı Kaymakamlığının, Tavşanlı Belediyesinin, Tavşanlı Ticaret Odasının ve Tavşanlı'nın diğer bürokrat ve sivil toplum örgütlerinin desteğini alarak, kısıtlı imkanlarla çok büyük projeleri gerçekleştirdik. Bu projelerin bir çok nihai hedefi vardı ve bunlardan biri Tavşanlı'ya lisansüstü eğitimi kazandırmak, diğeri de mevcut bölümlere yenilerini ekleyerek Tavşanlı'daki öğrenci sayısını artırmaktı. Bu iki hedefi gerçekleştirmenin mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz" dedi.

Arka arkaya aldıkları iki sevindirici haberle, fakülte olarak bugüne kadar yapmış oldukları çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını belirten Cırık, "Önce YÖK tarafından yüksek lisans programımıza onay verildi ve Eylül ayı itibariyle öğrenci alımına başlayacağız. Diğer taraftan yine YÖK tarafından Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümüne öğrenci alımı için onay verildi ve bu bölümde de Eylül ayı itibariyle öğrenci alımına başlanacak” ifadelerini kullandı.

Cırık sözlerine şöyle devam etti; “Bu süreçte geceli gündüzlü büyük bir özveriyle çalışan fakültemizin bütün akademik ve idari personeline, desteklerini esirgemeyen YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç hocamıza, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören hocamıza, Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara'ya, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler'e, Tavşanlı Ticaret Odası Başkanı Davut Efe'ye ve ilçenin diğer bürokrat ve ileri gelenlerine teşekkür ediyoruz. Tavşanlımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.