Tavşanlı'ya Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ne (DPÜ) bağlı Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesinin kurulmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Resmi Gazetede yayımlandığı bildirildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Bazı Enstitü ve Fakültelerin Kurulması, Bazı Enstitü, Fakülte ve Yüksekokulların Kapatılması Hakkındaki 576 sayılı Karara göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesinin kurulması hükme bağlandı.

Uygulamalı Bilimler Fakültesinin Tavşanlı'nın ekonomisine, eğitim kalitesine, kültür ve sanat hayatına büyük katkısı olacağını ifade eden Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, ”Bu karardan dolayı öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a teşekkür ediyorum. Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesinin kurulmasında emeği geçen Üniversitemiz Senato üyelerine, Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu yönetimine, Tavşanlı Kaymakamlığına, Tavşanlı Belediye Başkanlığına, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odasına da ayrıca teşekkürlerimi sunuyor, alınan bu kararın üniversitemize, Tavşanlı'ya, Kütahya'ya hayırlı olmasını diliyorum” dedi.