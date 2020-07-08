Tayini çıkan müdürleri veda

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli şube müdürlerinin, 2020 yılı yer değiştirme işlemleri kapsamında tayinlerinin çıktığı bildirildi.

Yaklaşık 6 yıldan bu yana Simav İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olarak görev yapan Resul Çatal'ın Sivas İl Milli Eğitim Şube Müdürü, Hasan Atalay'ın Burhaniye İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü, Mehmet Yavuz'un Salihli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü, Özgür Yıldız'ın Manisa merkez Yunus Emre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olarak atamasının yapıldığı belirtildi.

Şube Müdürü Resul Çatal, Simav'da görev yaptığı sürede, eğitim ve öğretimin rehberlik alanında önemli hizmetler yapıldığını belirterek, Simav'ın eğitim ordusuna sevgi ve saygı ile veda ettiklerini söyledi.

Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, birlikte çalışmaktan gurur duyduğu mesai arkadaşlarının, yeni görev yerlerinde başarılı hizmetler vereceklerine inandığını ifade etti.