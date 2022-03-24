TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a "Kütahya 1413: Hekim Sinan'ın Tedavisi" eseri

Kütahyalı arkeolog yazar Ensar Bekir Nazlı, 10 cilt olarak tasarlanan bir serinin ilki olan "Kütahya 1413: Hekim Sinan'ın Tedavisi" isimli eserini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'a takdim etti.

Şentop'u makamında AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel ve kitabın yayınevinin sahibi ve kitaptaki çizimleri yapan Abdullah Reha Nazlı ile birlikte ziyaret eden Ensar Bekir Nazlı, eserde geçen olayların ve yerlerin gerçek, karakterlerin ve diyalogların kurgu olduğunu ifade etti.

Kitabın yayınevinin sahibi ve kitaptaki çizimleri yapan Abdullah Reha Nazlı da, 'Kütahya 1413: Hekim Sinan'ın Tedavisi" eseri için 600 yıl önceki Kütahya'nın aynen modellendiğini belirtti.

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, "Kütahya 1413; Hekim Sinan'ın Tedavisi 10 cilt tasarlanan bir serinin ilk kitabı gerçekten muhteşem. Ensar Bekir Nazlı arkeolojinin, Abdullah Reha Nazlı da teknolojinin imkânlarını kullanarak bizleri eski Kütahya'da misafir ediyor" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Ensar Bekir Nazlı ve Abdullah Reha Nazlı'yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.(EFE-)