TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyesi Ahmet Tan:

Kütahya'nın Simav ilçesinde, AK Parti'nin ilçe merkezi ile 6 beldesindeki belediye başkanı adayları, Milletvekili Ahmet Tan ile bir araya geldi.

Toplantıya, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, AK Parti eski ilçe Başkanları, Kadın Kolları Başkanı Avukat Hicret Kahraman Kaymak, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, İl Genel Meclis üyeleri ve çok sayıda parti üyesiyle belediye başkan adayları katıldı.

Ak Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, tüm katılımcılara teşekkür ederek, İlçe Merkezi adayı Avukat Adil Biçer, Akdağ Beldesi adayı Yakup Oran, Çitgöl Beldesi adayı Güray Güner, Demirci Beldesi adayı Cahit Onar, Güney Beldesi adayı Haili İbrahim İlhan, Naşa Beldesi adayı İbrahim Yavuz, Kuşu Beldesi adayı Feridun Aktay'ı, katılımcılara tanıttı.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan ve Belediye Başkan adayı Avukat Adil Biçer'in konuşmalarından sonra katılımcılara seslenen Kütahya AK Parti Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu (KİT) üyesi Ahmet Tan, Türkiye ve Dünya'da şu anda Türkiye üzerine tarih yazıldığını ifade etti.

Tan, “Çanakkale'de, Dumlupınar'da Kurtuluş Mücadelesinde, şehit olan, gazi olan atalarımızı ecdatlarımızı hayırla yad ediyoruz. Bu dönende inşallah sizlerle birlikte, Türkiye'nin karanlık dönemden aydınlığa çıktığı dönemleri, beraber yaşadığımız arkadaşlarımızı tarih bir gün yad edecektir. Hizmet kervanında, beldedeki, köy'deki temsilcimizden, büyük şehir Belediye Başkanlarımıza kadar hissedar olacağız. Aday adayı olan arkadaşlarımı huzurunuzda tebrik ediyorum. Yeni görev alacak Belediye Başkan adayı arkadaşlarımıza da, ayrı ayrı başarılar diliyorum. İnşallah hayırlı hizmetler yapmak nasip olur. Yarım kalan bazı projelerimiz var, ilçe merkezi ve beldelerimizde bu projeleri tamamlamaya çalışacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun“ diye konuştu.