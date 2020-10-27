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"Tedbirlere sıkı sıkıya uyalım"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Kütahya’da yaşayan vatandaşları Korona virüs (Cocid-19) salgınına karşı uyardı.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Kütahya'da yaşayan vatandaşları Korona virüs (Cocid-19) salgınına karşı uyardı.


"Etkisinin kırılmasının tek yolu, tedbirlere sıkı sıkıya uymak" diyen Başkan Ceyhun, "Lütfen daha dikkatli ve tedbirde kararlı olalım” açıklamasında bulundu. Başkan Ceyhun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vakar artışlarını durdurmak için kurallara uyulması gerektiğini dile getirdi. Salgının hala devam ettiğini ve artış gösterdiğini kaydeden Başkan Ceyhun: “Etkisinin kırılmasının tek yolu, tedbirlere sıkı sıkıya uymak. Kurallara uymak vicdani de bir sorumluluktur. Lütfen daha dikkatli ve tedbirde kararlı olalım. Kovid-19 salgınının bulaşma riski yakın mesafede, kapalı ve kalabalık ortamda artar. Riski azaltmak için üç altın kuralımızı unutmuyoruz" ifadelerini kullandı.

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