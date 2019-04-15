Tehlike oluşturan metruk binalar yıkılıyor

Kütahya'da halkının can ve mal güvenliğini tehdit eden kullanılamaz durumdaki terk edilmiş yapılar, Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkılıyor.

Halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden kullanılamaz durumdaki terk edilmiş metruk haldeki yapılar, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyeleri ve Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Koruma Kurulu Müdürlüğü yetkililerinin ve Kütahya Belediyesi Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) ekiplerinin aldığı yıkım kararları sonrası Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın talimatlarıyla, Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hızla yıkımı gerçekleştiriliyor.

Alınan yıkım kararlarının ardından gerekli işlemlerin tamamlanmasıyla, Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri zaman kaybetmeden yıkım işlemini gerekli güvenlik önlemlerini alarak, Kütahya Belediyesi Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) yetkilisi Mimar Süreyya Kalaycı gözetiminde gerçekleştiriyor.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak, Mecidiye Mahallesi Kader Sokak'ta bulunan 2 adet metruk yapının yıkımını gerçekleştirerek hafriyatlarını kaldırdı. Yıkımlar sonrası yıllardır vatandaşlar tarafından şikayetlere konu olan Mecidiye Mahallesi Kader Sokağın diğer sokaklarla olan yol bağlantısı sağlanmış oldu.