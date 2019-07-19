Teknik Direktörü Polat Çetin: "Hedefi olan bir takımın başındayım"

Belediye Kütahyaspor'un Teknik Direktörü Polat Çetin, hedefleri olan büyük bir takımda görev almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, büyük hedefe Belediye Kütahyaspor camiası olarak hep birlikte ulaşacaklarını ifade etti.

Kongre sürecini tamamladıktan sonra yeni sezon için kolları sıvayan Cahit Özel başkanlığındaki Belediye Kütahyaspor, geçtiğimiz sezon Aliağa Futbol A.Ş. ile şampiyonluğu kıl payı kaçıran Polat Çetin ve ekibiyle anlaştı.

Kütahyaspor'dan gelen teklif sonrasında heyecanlandığını belirten Belediye Kütahyaspor Teknik Direktörü Polat Çetin “Kütahyaspor geçmişinde büyük işler yapmış, Türk futboluna değerli isimler kazandırmış, taraftarıyla ve yaptıklarıyla Türk futboluna damga vurmuş bir camiadır. Teklif geldiğinde heyecanlandım. Çünkü bu kulüp gerçekten çok büyük bir camia, futbolculuk yıllarımda da bu camiaya karşı mücadele ettim. Son dönemlerde düşüş olsa da, dolu tribünleri, hedefleri olan büyük bir camiayı ve isimleri hatırlıyorum. Ben şunu çok iyi biliyorum ki; pek çok antrenör arkadaşım burada olmak için can atıyordur. Beni burada kulübün bir parçası yapan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi

Ekibiyle kendisinin gençliğine ve hedeflerine vurgu yapan Polat Çetin, hedefleri olan yönetimle hedefleri olan teknik ekibin buluşmasına dikkat çekerek, “Genç bir antrenörüm, teknik ekibimizde genç arkadaşlarımızdan oluşuyor. Hedeflerimiz var, bizim hedeflerimiz doğrultusunda bizleri bu hedefimize çıkarabilecek, hedeflerimiz doğrultusunda olan bir kulüp bizim için en uygunuydu. Buraya ilk geldiğim andan itibaren bu şehrin futbolunun ileriye taşınmasına yönelik iyi niyetli pırıl pırıl insanlarla tanıştım. İlk geldiğimiz andan itibaren buraya ısındık, hiçbir yabancılık çekmedik. Bu yörenin insanı olarak, bu bölgede futbol oynadım buranın insanına yabancı değilim. Ortak hedeflerimiz doğrultusunda Kütahyaspor'u o eski şanlı ve şaşalı dönemlerine ulaştırabilecek sürecin ilk adımlarını atıyoruz. Sezonun sonunda inşallah hedeflediğimiz yerde oluruz, hep birlikte güzel işler yapmış olarak sezonu tamamlarız" ifadelerini kullandı.

Belediye Kütahyaspor Teknik Direktörü Polat Çetin'in ekibinde; Antrenörler Serkan Ençetin, Yusuf Küçükakyüz ile kaleci Antrenörü Turgay Can yer alırken, Sportif Direktör Tolga Tağ ile birlikte transfer çalışmalarının büyük bir titizlikle devam ettiği ve önümüzdeki günlerde yeni transferlere imzaların peş peşe attırılacağı öğrenildi.