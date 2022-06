Teknokent Yönetim Kurulu Tavşanlı'da toplandı

Kütahya Tasarım Teknokent Yönetim Kurulu, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası'nın daveti üzerine Haziran ayı toplantısını DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirdi.

DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Tavşanlı Şehitleri Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Teknokent Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hasan Öncel, 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yenipazar, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Davut Efe ile Başkan Yardımcısı Hasan Özyaşar, Simav Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu, Tavşanlı MYO Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik, Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tavşanlı Arslanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi, Makine Mühendisleri Odası Tavşanlı Temsilciliği, Nursan AR-GE Merkezi, ve Garp Linyitleri İşletmesinden temsilciler ile akademik ve idari personel katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan MYO Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik, okul, bölümler ve gerçekleştirilen proje ile diğer faaliyetler, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, üniversitenin dünya üniversiteleri arasında giderek artan başarıları, verilen proje destekleri ve üniversitede yürütülen projeler, TTSO Başkanı Davut Efe de bölgede sürdürdükleri faaliyetler ve özellikle eğitim öğretim iş birlikleri ve proje çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Teknokent Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz ise Teknoloji Geliştirme Bölgesi faaliyetleri çerçevesinde olan Teknokent hakkında bilgi verdiği konuşmasında, Teknokentte bulunan şirketlerin sayısının geçmiş yıllara göre giderek arttığını belirterek, Teknokentlerin proje yapan ve projelerini ticarileştirmek isteyen akademisyen, öğretmen ve firma yetkililerine sunduğu olanaklar ve elde edilecek prosedürel ve mali avantajlar hakkında açıklamalar yaptı. Teknokent binalarının şu an tam kapasite kullanıldığını ve giderek büyüdüklerini belirten Prof. Dr. Öz, kapılarının her zaman açık olduğunu ve Teknokent ortaklığı ve Teknokent avantajlarından yararlanmaları konusunda girişimciler ve araştırmacılara her konuda yardımcı olacaklarını belirtti.

Toplantıda söz alan Simav Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu, araştırmacı ve girişimcilerin her zaman Teknokent ortaklıkları ve diğer prosedürler konusunda ana düşüncenin iyi anlaşılması ve hedefe odaklanılmasının önemini Simav'da gerçekleştirdiği çalışmalarındaki tecrübelerinden örneklerle açıkladı.

Soru - cevap bölümünün ardından önce Teknokent Yönetim Kurulu toplantısına geçildi. Ardından da Meslek Yüksekokulunun Biyoyakıt Üniteleri Birimi ve lavanta bahçesi protokol üyeleri tarafından gezildi.

Öte yandan DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'ndan düzenlenen etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, "Bu ay toplantılarını okulumuzda yaparak, değerli bilgilerini alma fırsatını bulduğumuz Kütahya Teknokent Yönetim Kurulu Üyelerine ve ev sahipliğindeki paydaşımız Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odamıza, DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu olarak teşekkür ederiz" denildi.