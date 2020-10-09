Teknokent'te Kuluçka Merkezi kurulacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin yönetimde en yüksek paya sahip olduğu Dumlupınar Tasarım Teknokent'te kuluçka merkezi kurulması konusunun Keramika yönetimiyle yapılan toplantıda ele alındığı bildirildi.

Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve Dumlupınar Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, Keramika'yı ziyaret ettiler.

Şirketin genel merkezinde Yönetim Kurulu Başkanı Necati Ünal, İcra Kurulu Başkanı Emin Yüce ve İnsan Kaynakları Müdürü Özlem Yılmaz tarafından ağırlanan Uysal ve Öz'e Emin Yüce tarafından şirket ve etkinlikleri hakkında bilgi verildi. Görüşmede söz alan Yüce, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin ve Dumlupınar Tasarım Teknokent'in çalışmalarını ilgiyle takip ettiklerini, her türlü destekte memnuniyetle yer alacaklarını bildirdi.

Rektör Uysal ve Genel Müdür Öz ise hem üniversite çalışmalarından hem de teknokent faaliyetleri hakkında bilgileri Keramika yetkililerine aktardılar. Üniversite heyeti özellikle lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim gören, 'Benim de projem var' diyen gençlerin Teknokentte çalışmasının önünü açabilecek Teknokent ön kuluçka ve kuluçka merkezi projelerini gündeme getirdi.

Görüşmenin sonunda Keramika yetkilileri hem projeler hem de hayata geçirilmesi düşünülen diğer faaliyetlerde üniversitenin ve Teknokentin yanında olduklarının mesajı vererek en kısa zamanda Teknokenti yerinde incelemek üzere ziyarette bulunacaklarını ifade ettiler.