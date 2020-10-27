Teknokent'ten Mali Tabloları Yapay Zekayla Çözümleme Projesi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin kurucularından ve paydaşlarından biri olduğu Kütahya Tasarım Teknokent'te yapay zeka kullanılarak şirketlerin kullanarak bilanço ve gelir tablosu şeklinde özetleyebilen mali tabloları analiz eden bir yazılım üzerine çalışıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kütahya Tasarım Teknokent Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, “Yapay zekanın finansal okuryazarlığa sahip olması açısından ülkemizde ilk olan bu projenin Kütahya Tasarım Teknokent'te geliştirilmesi önemli. Özellikle de yapay zekanın finansal okuryazarlık eğitimi alacak olması, mali tabloları okuyarak analiz edecek olması ve bu proje için Kütahya'nın seçilmesi çok önemli. Bu proje ile kredi analizleri, şirketlerin mali durumlarını gösteren analizlerin yapay zeka tarafından yapılması ile şirketlerin büyüyüp güçlenmelerine uygun bir alt yapı oluşturulacak; İşletmelerin finansal kararları daha kolay almaları, varlık ve kaynaklarındaki değişimleri takip etmeleri ve gelecek planlaması yapmaları kolaylaşacak” dedi.

"Türkiye'de bu alanda yapılan ilk proje"

Yapay zeka destekli yazılımla şirketlerin kredi kullanması, dış ortak bulması, uluslararası iş birliklerine yönelmesi, borsaya açılması, anlaşmalı iflas (konkordato) ilan etmesi, iflas risklerini yönetmesi gibi stratejik kararları yazılımın yapacağı çözümlemelerle destekleneceğini söyleyen Ersan Öz, “Türkiye'de ilk olan bu proje Kütahya Tasarım Teknokent bünyesinde, isminde yapay zeka kelimesi bulunan 7 firmadan birisi olan Dijital Yapay Zeka Yazılım ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından gerçekleştiriliyor. Bu alanda ilk olan proje ile ileride Türk şirketlerinin mali kırılganlıkları tespit edilerek, mali yapılarını güçlendirmeleri için gerekli tedbirlerin önceden alınmasına yardımcı olunacak, ekonomik krizlere karşı dayanıklılıkları artırılacaktır” diye konuştu.