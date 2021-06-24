Teknokent'ten Yönetici Danışmanlığı sertifika töreni

Dumlupınar Teknokent'te, Zafer Kalkınma Ajansı desteğiyle Yönetici Danışmanlığı Eğitim Programı teknik destek projesi adlı İkinci Kalkınma Ajansı Projesinin başarıyla tamamlanmasının ardından 8 öğretim üyesine sertifikaları verildi.

Rektörlük makamında düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Dumlupınar Teknokent Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz ve Zafer Kalkınma Ajansı ortaklığında düzenlenen eğitim programının katılımcıları olan akademisyenler katıldı.

Sertifika töreninde bir konuşma yapan Rektör Kazım Uysal, “ Teknokentimizi, başarılı çalışma ve projeleri nedeniyle Genel Müdürümüz Prof. Dr. Ersan Öz ve tüm ekibi nezdinde tebrik ediyorum. Bu programa dahil olup sertifika almaya hak kazanan öğretim üyelerimizin Kütahya ve Türkiye'mize çok başarılı danışmanlık faaliyetleriyle katkıda bulunacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Teknokent Müdürü Ersan Öz ise, sertifika töreni yapılan eğitimin İstanbul Yönetici Danışmanları Derneğinden 3 uzmanın katılımıyla Haziran ayı başında yapıldığını ve 8 gün sürdüğünü hatırlatarak, "İstanbul Yönetici Danışmanları Derneğinden 3 uzmanın katılımıyla Haziran ayı başında düzenlenen eğitimde akademisyenlerimiz, bilgi ve bilgi güvenliği, ERP, kurumsallık, şirketlerde dijital dönüşüm, şirketlerde proje farkındalığı, şirketlerde finansal işlemlere uyum, teknik ve finansal danışmanlık ile ilgili temel kavramlar konusunda önemli kazanımlar elde ettiler" diye konuştu.

Öz, eğitime katılan ve aralarında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez ve kendisinin de yer aldığı 8 akademisyenin, üzerinde Zafer Kalkınma Ajansı, Dumlupınar Teknokent ve İstanbul Yönetici Danışmanları Derneğinin logolarının da yer aldığı sertifikayı almaya hak kazandıklarını ifade etti.