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Telefon kablolarını çalmaya çalıştılar

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde telefon kablolarını çalmaya çalıştılar.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde telefon kablolarını çalmaya çalıştılar.


Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy Beldesi Tabaklı Mahallesi mevkiinde kablo hırsızlığı yaptığı tespit edilen 1 kişi otomobili bırakıp kaçtı.


Edinilen bilgiye göre, önceki gün gece geç saatlerde devriye görevinde bulunan Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Karakol ekipleri, yol üzerinde Balikesir plakalı aracın durduğunu ve yanında 500 metre telefon kablosu tespit etti. Ormanlık alana kaçan bir kişinin görülmesi üzerine kayıtlı olduğu araç içerisinde yapılan arama ve el koyma kararıyla araç içinden çekiç, çuval,bıçak,yağ bidonu,eldiven,kayış ele geçirildi.


Türk Telekom A.Ş.ye ait kablolar, yetkili personele teslim edilerek konu ile ilgili gerekli talimatlar doğrultusunda jandarma soruşturma başlattı.

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