TEMA Vakfı, Pazarlar'da faaliyetlerine başladı

TEMA Vakfı, Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde faaliyetlerine başladı.

TEMA Vakfı Pazarlar ilçe gönüllü sorumluluğunu üstlenen Hakan Arslan, birlikte yaşam anlamına gelen toprağa sahip çıkan TEMA Vakfı'nı temsil etmenin büyük sorumluluk olduğunu belirterek, “Bugün ülke genelinde yaklaşık 850 bin gönüllüsü, TEMA Vakfı'nın her zaman en büyük gücü olmuştur. Pazarlar'da doğal varlıklarını ve sürdürülebilir yaşamı korumak üzere gönüllü ekibimle birlikte var gücümüzle çalışacağız. Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA, Lise TEMA ve Genç TEMA gruplarını oluşturarak ilçemizde gönüllü sayımızı artırıp, ilçemize doğa ve çevre konusunda en üst düzeyde katkı sağlayacağız.Bunun için de her zaman daha çok gönüllüye ihtiyacımız var. Herkesi TEMA gönüllüsü olmaya ve destek vermeye çağırıyoruz. TEMA Vakfı Kütahya Pazarlar İlçe Sorumluluğu ekibi, toprağı bereketli, havası temiz, dereleri çağlayan; yaşanabilir bir gelecek için çalışmalar gerçekleştirecek. Bu kapsamda doğal varlıkların korunması için kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları yürütecek; verimli tarım topraklarının, su varlıklarının, mera ve orman alanlarının korunması için çalışacak. Ekolojik okuryazar bireylerin yetişmesi için okullar ve gönüllü öğretmenlerle işbirliği gerçekleştirerek TEMA Vakfı'nın ücretsiz doğa eğitimlerini toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştıracaktır” dedi.