Temel Eğitim Genel Müdürü Gençoğlu Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret etti

MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu Kütahya'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında KİHMED tarafından açılan "Kitap Kahve"yi ve Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret etti

İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'in eşlik ettiği ziyarette Olgunlaşma Enstitüsü'nde ortaya konulan ürünleri inceleyen Genel Müdür Cem Gençoğlu, yapılan çalışmaları beğendiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Kütahya'ya ilk kez geldiğini belirten Gençoğlu, Germiyan Sokağı'ndaki konakların ve Kütahya'nın tarihi yapılarının etkileyici olduğunu, şehre hayran kaldığını ifade etti