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Temel Eğitim Genel Müdürü Gençoğlu'ndan ziyaret

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.


Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonunda, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, DPÜ Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Metin Demir, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Milli Eğitim Şube Müdürleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile bir araya gelerek ildeki eğitim öğretim çalışmaları konusunda bilgi aldı.


Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ilde gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerini içeren sunum yaptı. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerinden tek tek bilgi alan Gençoğlu, Kütahya'da eğitim konusunda olumlu izlenimler edindiğini ifade etti.

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