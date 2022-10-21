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Temel Eğitim Genel Müdürü Morkoç, İl Milli Eğitim ve Okul Müdürleriyle bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç, Kütahya’da, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, ilçe yöneticileri, anaokulu, ilkokul ve ortaokul müdürleriyle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç, Kütahya'da, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, ilçe yöneticileri, anaokulu, ilkokul ve ortaokul müdürleriyle bir araya geldi.


Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada,” Temel Eğitim Genel Müdürümüz Tuncay Morkoç, İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Başyiğit, ilçe yöneticileri, anaokulu, ilkokul ve ortaokul müdürlerimizle Müdürlüğümüz Beylerbeyi Konferans Salonu'nda istişare ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirmiştir” denildi.

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