“Temel Eğitim'de 10 Bin Okul” projesine Hisarcık'tan 4 okul dahil edildi

Milli Eğitim Bakanlığınca okullar arası başarı ve imkan farklılarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla, “Temel Eğitim'de 10 bin okul” projesine Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 4 ilkokulun dahil edildiği bildirildi.

“Temel Eğitimde 10 bin okul Projesi ”ne Türkiye Genelinde 3 milyar liralık bütçenin ayrıldı. Hayata geçen projede Hisarcık Atatürk, Cumhuriyet, Kutluhallar ile Dereköy Şehit Fatih Seven İlkokulları yer alıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, "İlçemizde "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" kapsamında Atatürk, Cumhuriyet, Kutluhallar ile Şehit Fatih Seven İlkokulumuz yer almıştır. Proje kapsamında okullarımıza gerek fiziki, gerek donanım bakımından çeşitli iyileştirmeler yapılacaktır. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.