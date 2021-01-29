"Temizlik takıntısı sosyal yaşamı etkiler"

Dr. Rahmi Kasımoğulları, temizlik takıntısının sosyal yaşamı olumsuz yönde etkileyebileceğini söyledi.

Kütahya Müftülüğü tarafından çevrim içi olarak düzenlenen 'Aile seminerleri' başlıklı etkinliğe konuk olan Dekan Rahmi Kasımoğulları, ”Temizlik, sağlığa zarar verecek her türlü is, pas, kir, toz, necis gibi kötü şeylerin ortamdan uzaklaştırılması şeklinde yorumlanabilir. Dindeki temizlik ise kalbin temiz olması yani kalpte kötü duygu ve hisleri barındırmamaktır” dedi.

Dekan Kasımoğulları, ”Temizlik yapacağız, çünkü gündelik yaşantımızda özellikle de pandemi döneminde hijyene önem vermemiz gerekiyor. Diğer yandan dinimiz bunu emrediyor ve Peygamberimiz de (SAV) şiddetle tavsiye ediyor. Ancak temizlik yaparken ifrat ve tefritten uzak durmak gerekir. Özellikle titiz ve vesveseli ev hanımlarında olduğu gibi, temizlik yapayım derken hem kendimize hem de çevremizdekilere zarar veriyor isek ya da yaptığımız temizlik, dini ve içtimai vecibelerimizin aksamasına sebep oluyor ise elbette tehlikelidir. İşte o zaman temizlik ibadet iken bize dert ve sıkıntı olabilir. Herkesin Covid-19'a karşı korunma amaçlı hijyene son derece özen gösterdiği şu günlerde, elbette ki ev ve beden temizliği de büyük önem arz ediyor. Peki, zorunlu olmadıkça evden çıkmadığımız bu günlerde, evimizi ve bedenimizi nasıl temizlemeliyiz? Astımlı ve alerjik kişilerin, bu temizlikten etkilenmemesi için nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Elbette ki bunun için aşırıya kaçmadan ve israf etmeden temizlik yapmak son derece önemli. Özellikle toplum içinde maske, mesafe ve hijyen konusuna azami derecede hassasiyet gösterilmesi hayati önem taşıyor” diye konuştu.

“Temizlik malzemeleri sorunlara da yol açabilir”

Dekan Rahmi Kasımoğulları," Evlerimizde temizlik ve hijyen amaçlı kullanılan sabun ve deterjan dışında, hanımlar tarafından yaygın olarak kullanılan çamaşır suyu gibi ağartıcı ve dezenfektanlar ile tuz ruhu gibi asitler de yer almaktadır. Temizleme kimyasalları deri, göz ve diğer hassas organlarla doğrudan temas ya da uçucu bileşen ve buharlarına uzun süre maruz kalınması ve solunması halinde sağlık sorunlarına yol açabilir. Evlerimizde veya arabalarımızda kullandığımız hava tazeleyici ürünler, kokunun uzun süre kalıcı olmasını sağlamak için kullanılan ftalat içerebilir. Ftalatlar düzenli maruz kalınırsa endokrin, doğurganlık ve gelişim problemleri riskini artırabilmektedir. Dolayısıyla, tüm temizlik malzemelerinin dikkatle kullanılması kesinlikle aşırıya kaçılmaması gerekir” şeklinde konuştu.