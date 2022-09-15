İhlas Haber Ajansı

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Tepecikspor sezonu açtı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Tepecikspor, Ada stadında sezon açılışı gerçekleştirdi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Tepecikspor, Ada stadında sezon açılışı gerçekleştirdi.


Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Tepecikspor Ada stadında şampiyonluk havasında açılış gerçekleştirdi.


Tepecikspor'un oyuncu kadrosu ve yönetimi tanıtımı sonrası Kulüp yönetimi ve ASKF yetkilileri tarafından konuşmalar gerçekleşti.


Dua ve ardından Kurban kesimi sonrası hazırlık maçı gerçekleştirildi. Uşak Budaklar spor ile yapılan hazırlık maçı sonucunda karşılaşma Tepecikspor'un 5-1'lik galibiyeti ile son buldu.

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