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Terasta Hint keneviri yetiştirdiler

Kütahya’daki evinlerinin terasında Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Kütahya'daki evinlerinin terasında Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 şüphelinin evlerinin terasında uyuşturucu madde yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin teras katındaki saksılarda 50 kök Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti. Aramalarda 7 gram kubar esrar da bulundu. 2 şüphelinin serbest bırakıldığı belirtildi.

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