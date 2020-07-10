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Termal Aqua Park yaz sezonuna hazır

Kütahya’nın termal ilçesi Simav’ın Eynal Kaplıcaları’ndaki ’Termal Aqua Park’ın yaz sezonuna hazır olduğu ve hafta sonunda hizmete sunulacağı bildirildi.

Kütahya'nın termal ilçesi Simav'ın Eynal Kaplıcaları'ndaki 'Termal Aqua Park'ın yaz sezonuna hazır olduğu ve hafta sonunda hizmete sunulacağı bildirildi.


Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle açılışı ertelenen termal aqua parkın geniş kapsamlı bakım, onarım, temizlik ve hijyen çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Başkan Biçer, “Hafta sonunda hizmete açacağımız termal aqua parkta, çocuklarımız, gençlerimiz ve ailelerimiz keyifli zaman geçirecekler. Belediyemiz tarafından işletilen Eynal Kaplıcaları termal aquapark , Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri bayanlara, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri ise erkeklere saat 10.00 ile 18.00 arası hizmet verecek. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tedbir ve kuralların uygulanacağı aquaparkta günlük temizlik çalışmaları yapılacak” dedi.

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