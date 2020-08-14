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Termal kente yarı olimpik yüzme havuzu

Kütahya’nın termal ilçesi Simav’ın turistik Eynal Kaplıcaları’na olimpik yüzme havuzu yapılacağı bildirildi.

Kütahya'nın termal ilçesi Simav'ın turistik Eynal Kaplıcaları'na olimpik yüzme havuzu yapılacağı bildirildi.


Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, yarı olimpik yüzme havuzu projesinde sona yaklaşıldığının belirtti. Başkan Biçer “Eynal Kaplıcaları'nda yapılmasını planladığımız, 3 milyon 500 bin TL hibe destekli yarı olimpik yüzme havuzu projemizle ilgili bilgi alış verişinde bulunmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü Tesisler Daire Başkanı Bekir Demir'i ziyaret ettik. Hizmet ve yatırım atağı ile Eynal Kaplıcaları'nı olması gereken yere getirmeye çalışıyoruz. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

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