Termal tesisler sömestr tatiline hazır

Türkiye'nin önemli termal turizm merkezlerinden Kütahya'nın Emet ilçesindeki tesisler, sömestr tatilini yüzde 100'e varan dolulukla geçirecek.

Emet ilçesinde bulunan Termal Otel'de yüzde 75 doluluk oranı olduğu ve tesisin sömestr tatilini yüzde 100'e varan dolulukla geçireceği öğrenildi. Doğal yeşil alanları, spor tesisleri, kaliteli yemek ve deneyimli personeliyle Emet Termal Otel Spa Tesisleri, sömestr tatiline hazır.

Tesiste müşteri olarak bulunan ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen gençler, "Kar topu oynuyoruz ve doğal bir ortamda tatil yapıyoruz. Huzurlu ve menuniyet odaklı hizmet anlayışı var. Yosun havuzları, hamamları ve spor tesisleri çok güzel. Burada olmaktan memnunuz" dediler.

Yaklaşan yarıyıl tatili dolayısıyla rezervasyon hareketliliği yaşandığını ve ülkenin dört bir yanından konuklarının olacağını belirten Emet Termal Otel Spa Tesisleri Müdürü Ramazan Sezer, ''97 bin metrekare içerisinde bulunan termal sularımızdan misafirlerimiz faydalanmaktadır. Buraya gelen misafirlerimiz ve gençlerimiz sömestr tatilinde termal sulardan faydalanmaktadırlar. Yüzme havuzlarından faydalanmaktadırlar. Tesislerimiz içerisinde bulunan basketbol sahası, voleybol sahası, halı saha ve yeşil sahadan da misafirlerimiz faydalanabilmektedirler. Bu süre zarfında dinlenen misafirlerimiz daha zinde bir şekilde memleketlerine dönebileceklerdir ve öğrencilerimiz daha başarılı bir eğitim ve öğretim yılı geçireceklerdir'' dedi.