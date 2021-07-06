Termal turizme restoran desteği

Kütahya'nın termal ilçesi Simav'ın Eynal Kaplıcaları'na, turizme destek amaçlı modern bir restoran açıldı.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapalı kalan restoranın, günün şartlarına uygun bir şekilde düzenlenerek, Belediye tarafından hizmete açıldığını belirtti.

Başkan Biçer, “Simav Belediyesi Eynal Kaplıcaları'ndaki restoranımızı, eşsiz doğa manzarası ve profesyonel ekibiyle yeniden Belediyemiz işletmeciliğinde halkımızın hizmetine açtık. Usta şef kadrosuyla Türk mutfağımızın ve özellikle yöresel Simav mutfağının zengin menüsüyle, bölgemizde adından oldukça söz ettirecek olan restoranımızın Simav'a hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın tarafından yapılan dua ile başlayan restoran açılış törenine, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Adil Biçer, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.