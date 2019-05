TFFHGD Genel Başkanı Dr. Abdurrahman Arıcı VAR'ı eleştirdi

Türkiye Faal Futbol Hakem Gözlemcileri Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Arıcı, Video Yardımcı Hakem Sistemi'ni (VAR) eleştirmenin yanı sıra hakem atamalarında akraba kayırmacılığı iddiasında da bulunarak "VAR'ı ilk eleştiren benim. Konya'daki Galatasaray-Akhisar maçından sonra eleştirilerle gündeme getirdim sıcağı sıcağına" dedi.

Kütahya'da, TFFHGD Kütahya Şube Başkanlığı ve Kütahya İl Hakem Kurulu Başkanlığınca düzenlenen 2. Bölge Hakem ve Gözlemcileri Futbol Turnuvası kapsamındaki gecede, eni il hakemlerine kokart takdim edilerek hakem yemini edildikten sonra belge ve plaket takdiminde bulunuldu. Türkiye Faal Futbol Hakem Gözlemcileri Derneği Kütahya Şube Başkanı hakem Ahmet İlhan Aydın'ın organizesinde düzenlenen etkinliğe, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, eski İl Hakem Kurulu Başkanı Prof. Dr. Seydi Karakuş, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Kütahya ASKF Başkanı Murat Cengiz, Kütahya TÜFAD Başkanı Prof. Dr. Mehmet Acet ve İl Hakem Kurulu Başkanı Efraim Yıldırım ile hakem ve gözlemciler katıldı.

Gecede, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Başkan Dr. Abdurrahman Arıcı için doğum günü pastası kesildi.

Dr. Arıcı, yaptığı konuşmada VAR sistemini eleştirerek hakem atamalarında akraba kayırmacılığı hakkında iddialarda bulundu. VAR sistemini ilk eleştirenin kendisini olduğunu belirten Arıcı, şunları söyledi,

"VAR'ı ilk eleştiren benim. Konya'daki Galatasaray - Akhisar maçından sonra eleştirilerle gündeme getirdim sıcağı sıcağına. 'Bu mantaliteyle bu VAR yürümez dedim ve Merkez Hakem Komitesi buna çare bulması gerekir' dedim. Çünkü hakem kendi kafasına göre hareket edemez. Belirli talimatlar var, o talimatlar çerçevesinde hareket eder. 'Ben çok büyük hakemim, ben her şeyi bilirim, yukarıyı da dinlemem'. Yok, öyle şey. Yukarıda VAR'ın kumanda odasında seni uyarıyorlarsa gideceksin gerekeni yapacaksın. O maçta yapılmadığı için eleştirimi yaptım. Yine devam ediyor. Futbol Federasyonun yeni yönetimi ile ne olur bilemiyorum. Bu mantalite ile bu VAR yürümez. Bunu Merkez Hakem Komitesine de diyorum, Türkiye Futbol Federasyonuna da diyorum. Buna çare bulunması gerekiyor. İkincisi, hakem kardeşlerimizin her zaman arkasındayız. Genç hakemlerimiz aileleri ile çaba sarf ediyor. Ancak bakıyoruz ki akraba-i taallukat ilişkileri ile ilgili bütün hakemlerimizin önleri tıkanıyor. Şöyle bir baktığımızda klasmanlarda aynı soyadları ile kaç tane hakeme rastlıyoruz. Hakları ile duruyorlarsa dursunlar, ama kendi babalarının veya başkalarının soyadları ile duruyorlarsa biz buna karşıyız. Genç hakemlerimizi korumak zorundayız ve önlerini de açmak zorundayız. Bizler, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi ve diğer taban birlikleri ile uyum içerisinde çalışmayı kendimize şiar edindik. Ama bu demek değildir ki biz teslim oluyoruz. Uyum içerisinde çalışacaksak varız. Hakemler için her şeye varız. Ama bunun dışında uyumun dışına çıkılacaksa yokuz."