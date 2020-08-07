THK'ya kurban derisi bağışında artış oldu

Türk Hava Kurumu Tavşanlı Şube Saymanı Nuri Duğan, 8 araç ve 36 kişi görevlinin yer aldığı çalışmada bu sene kurban derisi toplanmasında artış olduğu kaydetti.

Tavşanlı halkının, her yıl Türk Hava Kurumuna önemli bir bağışta bulunduğunu ifade eden Duğan, geçtiğimiz yıla oranla artış sağlandığını ifade ederken bu yıl bin 807 adet koyun derisi, bin 69 adet keçi derisi ve 893 adet sığır derisi deri toplandığını açıkladı.

Nuri Duğan, çok sayıda yardımseverin de derilerini bizzat kuruma getirdiklerini belirterek, duyarlılık için teşekkür etti.