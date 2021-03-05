TİGAD'ın Kütahya İl Temsilciliği görevine Ali Yerli atandı

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği'nin (TİGAD) Kütahya İl Temsilciliği görevine Ali Yerli atandı.

İnternet mecrası üzerinden okurlarına hizmet veren basın-yayın kuruluşlarının hak kayıplarını gidermek, daha iyi ve eşit şartlarda çalışabilmeleri için kurulan derneğin ağı genişletmeye devam ediyor.

TİGAD'ın Genel Başkanı Okan Geçgel, "57 İlde temsilciliklerimizi resmi olarak atadık, haklarımızı ve görevlerimizi iyi biliyoruz, dersimize iyi çalışıyoruz, sadece dernek üyelerimizin değil tüm internet gazeteciliği ile uğraşan basın mensuplarının sorunlarını araştırıyor gerekli çözümler için uzmanlarla işbirliği yapıyoruz. TBMM'de yasa yapıcılarla temas halindeyiz, sorunların çözümünü içeren yasa taslağımızı alt komisyonlara kadar getirdik, sonunu da getireceğiz. TİGAD Kütahya İl Temsilciliği'ne Ali Yerli atanmıştır. Hayırlı olsun” dedi.